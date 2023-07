"Nei processi partiva dal ’punto di palla’ e non sbagliava mai"

La comunità di Monsummano si è stretta intorno alla famiglia e soprattutto ai figli Carlo Claudio, Andrea e Fabio dopo la perdita dell’avvocato Claudio Casciani. Intanto la salma è ancora esposta alle cappelle del commiato della Pubblica Assistenza in attesa delle esequie che si terranno domani. Tanti i ricordi giunti da parte della città e non solo, dopo quelli del sindaco Simona De Caro, il cui padre era in rapporti professionali e dopo quelli di altre istituzioni. Dopo il primo malore dello scorso febbraio l’avvocato Casciani aveva cominciato quella che negli ultimi due mesi lui stesso chiamava la sua personale "via crucis". Dopo una prima operazione, domenica scorsa è stato ricoverato per un intervento d’urgenza a Pistoia ma non ce l’ha fatta. "Non potrò mai dimenticare – racconta l’avvocato Lorenzo Satti, suo allievo – della volta che, in treno, di ritorno dal nostro ultimo processo a Roma un paio di mesi fa, mi ringraziò. Ci rimasi di stucco perché non comprendevo come mai fosse lui, che mi aveva insegnato tutto, a ringraziarmi. Rimasi senza parole ma pensai che forse aveva realizzato in quel momento che il suo viaggio nel mondo del processo era su quello che lui chiamava il viale dei cipressi. Il suo insegnamento più grande – conclude Satti – è stato indicarmi quale deve essere l’approccio al processo. Lo studio dell’individuazione delle problematiche, che era il primo obiettivo, che lui chiamava punto di palla. Poi la sua vocazione al raggiungimento degli obiettivi faceva sì che fossero sempre portati a casa". Intenso per Casciani è stato anche il suo impegno politico che lo fece sedere tra i banchi di centro sinistra durante un’amministrazione Venier. "Mio padre – ha detto il presidente del consiglio comunale di Monsummano, Maurizio Venier, figlio dell’ex sindaco – ha sempre riconosciuto la sua rispettabilità e il lustro che l’avvocato ha portato alla città".

Arianna Fisicaro