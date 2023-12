Negozio di kebab in fiamme, evacuati alcuni appartamenti

Montecatini Terme (Pistoia), 6 dicembre 2023 – Un negozio di kebab è andato a fuoco in un incendio le cui cause sono ancora da accertare. E’ successo a Montecatini Terme in provincia di Pistoia.

Nonostante il tempestivo intervento della squadra dei vigili del fuoco le fiamme hanno interessato l'interno del locale e il fumo denso ha invaso gli appartamenti soprastanti l'attività commerciale, che in via precauzionale sono stati evacuati temporaneamente. Sul posto una volante della Polizia di stato. Non si registrano persone coinvolte. Le cause sono in corso di accertamento.