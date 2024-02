Ndiaye l’uomo del giorno: "Che festa col Viareggio"

Un’impresa che conferma l’ottimo momento. È stata una vittoria meritata quella raccolta dai viola contro la capolista Viareggio. Un successo voluto con determinazione dai ragazzi di mister Maurizio Cerasa. Il gol della vittoria è arrivato sul finire di una sfida palpitante ed equilibrata ed è stato segnato dal giovane Adam Ndiaye, con un preciso rasoterra, su invito di Guarisa. La palla ha superato il portiere Santini in uscita. Prima della rete del vantaggio la formazione viola aveva avuto diverse nitide palle gol. Una di queste era toccata proprio a Ndiaye che aveva sprecato malamente, calciando alto da breve distanza.

A fine partita nell’ambiente viola si respirava un clima di gioia ed entusiasmo per questo successo che ha portato la Larcianese a quota 37 punti in classifica, issandola al quinto posto. Protagonista della giornata è stata proprio la punta viola Ndiaye. Classe di nascita 2001, abita a Capannori in provincia di Lucca. Nell’ultima stagione ha giocato nell’Atletico Lucca. L’attaccante sta rivelandosi come una positiva sorpresa per la Larcianese, tanto da guadagnarsi il ruolo di titolare in squadra. In questa prima fase della stagione ha segnato quattro reti in campionato e due in Coppa Italia.

"Quando ho visto la palla entrare in rete – dice Adam – ho provato davvero una grande gioia. Ho provato anche tanto sollievo, perché in precedenza avevo fallito alcune occasioni da rete e questo fatto mi stava moralmente pesando. Una rete importante perché ha permesso alla mia squadra di guadagnare tre punti e sconfiggere la capolista Viareggio. È stata una bella partita, combattuta, contro una formazione forte, che merita il primato in classifica".

"A Larciano – continua la giovane punta viola – ho trovato un ambiente eccezionale. Siamo un bel gruppo di giocatori, affiatato, guidato dall’ottimo allenatore come Cerasa. Sono contento di giocare con questa squadra, nella quale mi trovo molto bene e dove riesco ad allenarmi e a giocare con soddisfazione. L’obiettivo è sempre quello di migliorarsi ed ogni settimana, durante le sedute di allenamento, lavoro intensamente per raggiungere questo traguardo".

L’impresa contro il Viareggio per la Larcianese però deve essere già archiviata. La festa è durata un giorno o poco più. Da oggi infatti si torna a lavoro per preparare un nuovo turno infrasettimanale. La banda di Cerasa infatti domani sarà nuovamente impegnata in campionato. I viola giocheranno in trasferta sul campo del Pietrasanta.

Massimo Mancini