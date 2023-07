Nasce una lista civica "Città da far risorgere" a Montecatini Terme

Una lista civica trasversale e (ufficialmente) apolitica di sta formando in queste settimane in vista delle elezioni amministrative del 2024. Lo confermano alcuni componenti che preferiscono per il momento non rivelare la propria identità. "Siamo uniti dall’amore per la nostra città – dicono – e vogliamo farla risorgere a qualunque costo". Si tratta di uomini e donne, professionisti, imprenditori e lavoratori impegnati sul territorio.

Il candidato a sindaco che la nuova cordata politica si propone di appoggiare potrebbe essere un professionista conosciuto nella nostra zona, che dovrebbe incontrare anche appoggi esterni di varia natura. "Al momento questo nod è da sciogliere – si spiega laconicamente – ma quello che è certo è che ci presenteremo con la volontà ferrea di far rinascere la città ormai alla deriva".

La lista civica in fieri è distante dal movimento culturale animato da Alberto Lapenna che, di recente, ha ufficializzato la propria costituzione alla Grotta Maona. Associazione che al momento smentisce di avere intenti politici, nonostante in città si racconti a più voci una storia diversa. Lapenna però continua ad affermare che l’obiettivo è stimolare l’opinione pubblica e l’amministrazione, lavorando per il bene della città e per implementare l’immagine culturale con un’offerta appetibile per turisti e residenti. Quello che si fa fatica a comprendere sono certe reticenze mostrate un po’ da ogni parte politica nello scendere in campo in maniera diretta e senza attendere nel timore di bruciarsi o di arrivare troppo presto. La città ha bisogno di confrontarsi per tempo con urgenza sui vari temi e sulle carenze da aggiustare. La strategia dell’attesa e dell’annuncio roboante non è detto che sia proficua e che possa ripagare gli sforzi nella preparazione di programmi e campagne elettorali. Giovanna La Porta