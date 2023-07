Nasce il progetto "Foresta Herons" Via con 100 alberi, l’obiettivo è mille

All’interno dei locali della Fabo Spa si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione di un innovativo progetto legato alla sostenibilità, curato dalla Fabo Herons Basket. Un tema a cui tengono molto sia la società di basket che l’azienda. Alla conferenza sono intervenuti, in rappresentanza della Fabo Spa Maurizio e Samuela Fagni, il presidente della Herons Andrea Luchi, il responsabile dell’area comunicazione Filippo Laico e Lorenzo Rattazzi, che ha illustrato il progetto. "Per noi Herons - è stato spiegato – la sostenibilità è da sempre un valore imprescindibile, da declinare su tre piani assolutamente interdipendenti tra loro: la sostenibilità economica, da sempre al centro delle scelte della società, quella sociale, su cui si è già lavorato in modo importante nelle passate stagioni sportive con molteplici collaborazioni e raccolte fondi, e quella ambientale, su cui abbiamo già iniziato a sperimentare (vedi progetto pilota di promozione della raccolta differenziata realizzato con Alia) ma su cui lavoreremo in modo importante dalla stagione 2023-24. La prima azione concreta è la creazione, con il supporto di Zeroc02, società specializzata in iniziative di riforestazione ad alto impatto sociale, di una foresta Herons. La foresta nasce – continua il comunicato - intanto con 100 alberi, grazie al contributo di Crabiz Srl sb, l’obiettivo è quello di farla crescere fino ad almeno 1.000 alberi attraverso iniziative speciali che saranno realizzate durante la stagione".