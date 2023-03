Murales educativi abbelliranno il paese Varato il progetto per artisti under 35

Arte come mezzo di riqualificazione e comunicazione per un percorso dove la condivisione delle idee porti i giovani del territorio uzzanese a definire il periodo artistico del progetto. E’ l’idea che l’amministrazione comunale ha lanciato per fare dei sottopassi pedonali una sorta di murales educativi e culturali per cancellare il grigio e, dobbiamo dirlo, lo squallore dei fregi lasciati fino a oggi sulle pareti.

Tutto è nato da un bando della Regione a favore degli enti locali. Tra gli altri ne prevedeva uno che riguardava la valorizzazione e riqualificazione del patrimonio urbano attraverso l’arte di strada, internazionalmente nota come Street Art.

"Abbiamo visto il bando – ha detto il sindaco Dino Cordio – e abbiamo partecipato con i presupposti di creare un percorso partecipato che potesse coinvolgere in prima battuta i ragazzi under 35. Il percorso è stato definito dalla Regione come RiGenerazione Toscana e noi lo abbiamo inserito all’interno di altre collaborazioni che potevamo trovare. Ne abbiamo preso in considerazione una ed è quella di Azzurra, associazione che si occupa di ragazzi diversamente abili. Ma per l’idea di riqualificare i sottopassi abbiamo chiamato a raccolta anche altri ragazzi e in particolare abbiamo coinvolto il gruppo scout, il Gruppo Giovani della parrocchia di Santa Lucia e le scuole medie: tutti hanno accolto la proposta e ad aggiungersi a questi è una sezione del liceo artistico Berlinghieri di Pescia".

"I gruppi – ha aggiunto il sindaco – saranno coordinati dal presidente del consiglio comunale Roberto Torre e dal capogruppo Riccardo Incerpi, che verranno affiancati da Emiliano Vanacore, insegnante delle scuole di Ponte Buggianese". Oggi mercoledì primo marzo inizierà il percorso di progettazione a cui farà seguito una serie di incontri; quindi nei mesi di aprile e maggio ci saranno i primi sopralluoghi e la preparazione delle superfici che hanno un’estensione di circa centocinquanta metri di lunghezza per tre di altezza. A giugno è previsto l’inizio della realizzazione delle opere e a settembre l’inaugurazione".

Stefano Incerpi