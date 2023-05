Municipale, sette agenti in più Sono stagionali nel periodo estivo

La polizia municipale sarà aumentata almeno di sette unità durante la stagione estiva. La speranza è che Il Comune, per il quarto anno di seguito, ottenga dalla Regione un finanziamento di circa 50mila euro per il progetto di polizia di prossimità relative al 2023. Nelle prossime ore, l’assessore Emiliano Corrieri farà il punto della situazione con gli uffici. In ogni caso sono sette gli agenti di polizia municipale che, con la tradizionale procedura di assunzione degli stagionali, entreranno in servizio durante il periodo estivo. Durante questa fase dell’anno, la polizia municipale, anche in stretta collaborazione con le altre forze dell’ordine, come sempre, do

vrà affrontare l’aggravio di una serie di compiti. Il problema principale, senza dubbio, è costituito dalla movida: diversi locali del centro sono vicini a strutture ricettive e non tutti i pubblici esercizi rispettano le regole relative agli orari di diffusione della musica, nonostante le sanzioni da 500 euro previste dal regolamento di polizia municipale. Altra situazione a rischio è l’abitudine di somministrare alcolici ai minorenni: in questo ambito sta effettuando una forte repressione della polizia di Stato, che, in certi casi, ha sporto anche denunce penali. Negli ultimi giorni, due automobilisti poco assennati hanno messo a rischio gli altri mezzi e i cittadini con la loro guida spericolata. Il primo, uno spacciatore poi arrestato grazie a un’azione congiunta della polizia municipale e della polizia di Stato, è andato a schiantarsi contro una serranda, il secondo, mentre andava in su e giù per corso Matteotti a velocità sfrenata, ha ferito una donna danneggiato altre tre automobili. Il ritorno dei bus turistici in città, inoltre, sta procurando serie difficoltà, in certi orari, in alcune strade del centro. Il potenziamento temporaneo dell’organico della polizia municipale consentirà di avere meno problemi di questo genere e di gestire al meglio l’arrivo dei pullman. Tutto questo nell’attesa che di possa sbloccare la situazione relativa a crediti da tempo non riscossi dal Comune

Daniele Bernardini