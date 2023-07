Multe di pochi centimetri al T-Red. Cresce la rabbia

Montecatini Terme (Pistoia), 17 luglio 2023 – Crescono le proteste per il dispositivo T-Red del semaforo all’incrocio tra corso Matteotti, viale Bicchierai e le vie Tripoli e Nazario Sauro. Il sistema a telecamera ovviamente sanzione chi passa con il "rosso". E fin qui niente da dire. Il problema è che basta che una ruota tocchi la striscia bianca e parte la sanzione. Oltre la multa c’è poi la decurtazione di due punti sulla patente. Il tutto, come detto anche per pochi centimetri, dove non si crea certamente una situazione di pericolo. A dare il via alle proteste in maniera "pubblica" è stato un motociclista che ha fatto "outing" dicendo: "Mi aspettano tre sanzioni da 150 euro l’una, che dovrò pure ritirare a Pescia per il nuovo sistema di notifiche del Comune. Il cartello prima del semaforo è scritto in modo astruso e incomprensibile, mentre a Pistoia è assai più chiaro", ha sottolineato il motociclista.

Naturalmente sui social sono fioccate molte proteste per questa situazione. All’amministrazione viene imputato di voler "far cassa le tasche dei cittadini" e si contesta la mancanza di segnaletica adeguata, rispetto ad altre città, come ad esempio Pistoia. A questo si è aggiunto poi la mancanza di di comunicazione "perché non è stato detto che esiste un sito dove poter vedere la propria infrazione". Sempre secondo alcuni al comando della polizia municipale "c’è un cartello con l’indicazione del sito sbagliata". Lamentele anche per il fatto che in qualche caso chi si è recato a pagare il giorno dopo la notifica non ha potuto beneficiare dello sconto del 30% perché il sistema non aveva ancora inserito l’avvenuta notifica e quindi il cittadino, magari dopo aver fatto la fila, per non dover tornare, a quel punto paga l’intera somma.