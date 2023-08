Multata per tre minuti di ritardo. Invia lettera al sindaco

Montecatini Terme, 26 agosto 2023 - Una multa nello stallo blu per soli 3 minuti di ritardo rispetto alla scadenza del parcometro. E’ quanto è accaduto a una residente che ha fornito le immagini del ticket e della multa. L’ammenda è stata fatta alle 10.44, mentre il tagliando scadeva alle 10.41. Inutile la protesta contro il vigilino di turno.

Così la figlia della multata ha scritto al sindaco Luca Baroncini: "Per tre minuti di sgarro trovarsi 30 euro di multa è inaccettabile. Le dico che la prossima volta parcheggeremo sulle strisce gialle: in viale IV novembre è inutile raccontarle la confusione serale di ragazzini ubriachi senza controllo; al mattino i macchinoni sulle strisce blu non rispettate, ma per una persona interigerrima ricevere questo fa davvero perdere le staffe. Inutile provare a spiegare la situazione al vigilino che aveva appena messo il foglio della multa.

Mi sembra tutto decisamente ridicolo. A Montecatini non c’è un vigile urbano che ci faccia sentire sicuri, ma per intascare i soldi dei cittadini ci si permette di prenderli in giro così. Incredibile che succedano queste cose in una città, che evidentemente continua a campare di apparenze".

Giovanna La Porta