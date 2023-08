Multe ai Residenti a Montecatini Terme: "Mettete il Tagliando in Basso"

Ripartono le multe nelle aree di sosta contrassegnate dalla riga gialla. La notizia si è sparsa su Facebook, dove alcuni cittadini hanno segnalato che si stanno verificando ammende alle auto dei residenti parcheggiate negli appositi spazi, dotate di regolare autorizzazione alla sosta, ma esposta nella parte alta del parabrezza. "Pertanto – scrive uno di loro – si consiglia di esporre l’autorizzazione nella parte bassa del parabrezza".

Nei commenti si è scatenato un putiferio, nonostante il tentativo dell’assessore Alessandro Lumi di gettare acqua sul fuoco. "La Carta dei servizi – si legge sul sito della partecipata – costituisce un impegno che la Società Montecatini Parcheggi & Servizi assume nei confronti dei cittadini relativamente ai servizi di parcheggio da essa erogati. II concetto di Carta dei Servizi, assimilabile a un patto scritto tra le aziende e gli utilizzatori con l’assunzione di impegni e doveri, ha avuto origine da una direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 1994 riguardante i Principi sull’erogazione dei servizi pubblici. A differenza di altri settori, come il trasporto pubblico locale, per i parcheggi non sussiste l’obbligo per legge di adottare una carta dei servizi. Ciononostante nel contratto di servizio fra Comune e Montecatini Parcheggi si è convenuto che anche i servizi di parcheggio debbano impegnare il gestore all’erogazione di un servizio controllato, verificabile e compreso dal cliente". Parole che non bastano per tranquillizzare gli animi dei montecatinesi, arrabbiati per queste nuove multe. Alcuni sostengono che a emetterle non sono stati i vigilini, ma la polizia municipale che, in alcuni casi, non avrebbe controllato la parte alta del parabrezza, dove il tagliando di residenza era esposto.

Giovanna La Porta