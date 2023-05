Scatta l’allarme all’alba nella strada della movida. "Picchiano una ragazza"

Montecatini Terme, 25 maggio 2023 - Ancora tensione e proteste in viale IV Novembre per i problemi causati dalla malamovida. Alcuni clienti degli alberghi, lunedì mattina, intorno alle tre, sono stati svegliati dalle urla di una donna. Sono andati subito alla finestra per vedere cosa fosse successo. Secondo alcuni testimoni, "qualcuno stava picchiando una donna", ma le cose non sono andate affatto così. Qualcuno ha chiamato il numero di emergenza 112: sul posto sono giunti i carabinieri che però non hanno trovato nessuna violenta lite in corso. In realtà, in base a un successivo controllo delle registrazioni del sistema di videosorveglianza cittadino, alcune persone stavano discutendo ad alta voce all’esterno del locale. Le immagini non mostrano alcun scontro fisico e, dopo alcuni minuti, i protagonisti della lite, solo verbale, si allontanano.

Gli ospiti degli alberghi, svegliati nel cuore della notte a causa di un comportamento poco educato, hanno temuto che si trattasse dell’aggressione a una donna. Anche le persone che le telecamere mostrano attorno ai protagonisti della discussione si limitano a guardare, forse per curiosità.

L’episodio ripropone la tensione tra alcuni titolari degli alberghi di viale IV Novembre, senza dubbio tra i migliori della città, e la presenza di numerosi locali nella zona, soprattutto nel periodo estivo. La polizia municipale, in questo momento, non può certo contare su un folto organico e, anche se arriveranno le sostituzioni estive, sarà difficile portare avanti un programma di controlli e sanzioni per chi non rispetta l’apposito regolamento del Comune per gli orari della musica, fuori e dentro i locali. La zona di viale IV Novembre resta comunque una zona tenuta sotto controllo da polizia di Stato e carabinieri. Un altro problema di cui si lamentano molto gli albergatori e il continuo utilizzo, soprattutto negli orari di arrivo dei pullman, degli stalli riservati ai bus turistici da parte d i frequentatori dei locali. Gli albergatori chiedono il polso più duro al Comune per fare fronte a questa situazione. I gruppi dei bus turistici, bene o male, rappresentano un’entrata importante per l’economia turistica cittadina e un comportamento del genere potrebbe indurre molti tour operatori a scegliere hotel di città diverse per chi vuole visitare la Toscana. Viale IV Novembre, nel complesso, vive una situazione assai difficile, tra interessi economici e lavorativi diversi se non, qualche volta, contrastanti. La speranza è che si possa trovare presto una soluzione per il bene della città, che non ha proprio bisogno di episodi del genere. Anche perché oggi parte il voto dei creditori in merito all’omologazione del concordato delle Terme e Montecatini si gioca il futuro.