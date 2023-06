Movida, nessun controllo dei vigili L’assessore: "Manca il personale"

La movida cittadina continua a generare proteste da parte di cittadini e turisti. Durante i fine settimana, polizia di Stato e carabinieri effettuano vari servizi, soprattutto in viale IV Novembre, dove la scorsa settimana, per cause ancora da chiarire, è morto un giovane di 26 anni, in seguito all’incidente tra la sua moto e un furgoncino. Le forze dell’ordillne controllano il rispetto dei divieto di somministrazione di alcolici ai minorenni e degli orari di diffusione della musica. Il gestore di un locale che non rispetta la legge a danno di giovani sotto i 16 anni, rischia anche una denuncia penale. Il Comune inoltre, in base alla gravità del fatto, può intervenire imponendo la chiusura per un determinato periodo fino ad arrivare al ritiro della licenza, in caso di reiterazione della violazione.

Gli ospiti degli alberghi di viale IV Novembre, in queste ultime settimane, si sono molto lamentati per la musica fino a tarda ora e altri rumori provenienti da alcune attività. Polizia di Stato e carabinieri hanno potuto contare sul regolamento di polizia municipale, che consente di emettere multe fino a 500 euro. In caso di reiterazione il ritiro della licenza.

E la polizia municipale che fa? Come conferma l’assessore Emiliano Corrieri, il corpo in questo momento momento non dispone di un numero sufficiente di agenti a tempo pieno e indeterminato da mandare fuori nelle ore serali. Le tante manifestazioni in programma in questi giorni – sostiene Corrieri – costringono la polizia municipale a essere presente, anche per regolare il traffico. Situazione migliore a Pistoia, dove, a pochi metri da piazza della Sala, il centro della movida del capoluogo, troviamo il centro interforze formato da carabinieri, polizia di Stato e polizia municipale. Il coinvolgimento dei vigili urbani, ricordando che Pistoia e Montecatini hanno situazioni diverse, rappresenta senza dubbio un valore aggiunto. I titolari dei locali in piazza della Sala hanno anche espresso giudizi positivi sui controlli, che tutelano anche loro.

Intanto da alcuni albergatori di viale IV Novembre arriva la proposta di portare il limite massimo di velocità della strada a 30 chilometniri orari. Questo in seguito all’incidente mortale della scorsa settimana. Ma chi controllerebbe che questa norma venga rispettata? Una bella domanda, perché questo significherebbe una coppia di operatori delle forze dell’ordine sempre presente nella via, almeno nelle ore notturne del fine settimana. Improbabile.

Daniele Bernardini