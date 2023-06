Movida, la Cassazione interviene "Comuni responsabili dei danni"

I residenti dei quartieri della movida possono chiedere il risarcimento dei danni alle amministrazioni comunali "che non garantiscano il rispetto delle norme di quiete pubblica e di conseguenza non tutelino la salute dei cittadini". La recente sentenza della Corte di Cassazione potrebbe avere ricadute importanti, spingendo l’amministrazione a prendere provvedimenti più severi, anche a Montecatini, dove la vita notturna, a volte oggetto di lamentele di cittadini e turisti, è diventata un elemento fondamentale della economia cittadina.

La giunta Baroncini ha reso più severo il regolamento di polizia municipale, nella parte in cui sono fissate le regole per la diffusione della musica. Sono previste sanzioni fino a 500 euro. In caso di reiterazione della violazione, il Comune può decidere di ritirare l’utilizzo del suolo pubblico. L’amministrazione ha installato dodici telecamere nella zona di viale IV Novembre, collegate al sistema di videosorveglianza cittadino, consultabile da tutte le forze dell’ordine.

Basteranno queste attività, secondo la suprema corte, come garanzia della quiete pubblica e tutela della salute dei cittadini? Alcuni giorni fa, intorno alle 3 di notte, alcuni ospiti degli alberghi di viale IV Novembre, dopo aver udito urla terribili, hanno pensato che qualcuno stesse picchiando una ragazza. Grazie a un approfondito esame delle riprese, le forze dell’ordine hanno potuto appurare che, in realtà, si era svolta una lite a voce alta tra i clienti di un locale e il titolare, perché il gruppo non voleva lasciare l’attività.

Per i supremi giudici, "la tutela del privato che lamenti una lesione del diritto alla salute (costituzionalmente garantito) è incomprimibile nel suo nucleo essenziale sulla base dell’articolo 32 della Costituzione, ma anche del diritto alla vita familiare e della stessa proprietà, che rimane diritto soggettivo pieno fino a quando non venga inciso da un provvedimento che ne determini l’affievolimento, cagionato dalle immissioni (nella specie, acustiche) intollerabili, provenienti da area pubblica (nel caso, da una strada della quale la pubblica amministrazione è proprietaria)".

La vicenda è nata da una causa iniziata dodici anni fa contro il Comune di Brescia da parte di un gruppo di residenti stanchi della confusione prodotta dalla movida serale. Questi ultimi in primo grado hanno ottenuto un risarcimento dall’amministrazione. In Appello la sentenza è stata ribaltata, ma alla fine la Cassazione ha dato ragione ai residenti.

Daniele Bernardini