Mostra "Vacanze Romane" Premiato Giorgo Colangeli al Festival della Fedic

Nel corso del pomeriggio di giovedi 22 giugno prenderà le mosse alla sala Leoncavallo al secondo piano del Palazzo del Turismo di Viale Verdi la mostra di “Vacanze romane” e dei Manifesti storici dei festival Fedic. Giunta alla 73^ edizione, che si svolgerà a Montecatini Terme dal 21 al 25 Giugno 2023, Italia Film Fedic ospiterà una mostra dedicata ad Audrey Hepburn, con una serie di manifesti sul celeberrimo film “Vacanze Romane” di cui ricorrono quest’anno i 70 anni; con questo film l’attrice americana vinse l’Oscar per la migliore interpretazione femminile. Una iniziativa che intende coinvolgere il pubblico offrendo un’opportunità unica per ammirare talento ed eleganza di una delle donne più amate della storia del Cinema, che tra l’altro soggiornò proprio a Montecatini Terme nel 1954. La giornata proseguirà poi nel dopocena alle Terme Tamerici, dove alle 21,30 si terrà uno spettacolo musicale e sarà consegnato il premio alla carriera all’attore Giorgio Colangeli. Colangeli esordì al cinema con la parte del giudice Guarino nel film d’inchiesta Pasolini un delitto italiano (1995) di Marco Tullio Giordana, poi partecipò ad un cortometraggio di Arduino intitolato Camera oscura (1997) dov’è una guardia di due carcerati. Il primo ruolo importante, anche se minore rispetto a quelli che seguiranno, è ne La cena (1998) di Ettore Scola, dopodiché partecipa al visionario Il ronzio delle mosche dove si riflette sull’origine della pazzia attraverso le gestualità quotidiane. Il rapporto stretto con Scola si rinnova nella collaborazione in Concorrenza sleale con Sergio Castellitto e Diego Abatantuono e nel corale Gente di Roma, ritratto emozionato delle vite degli abitanti nella capitale. Nel 2004 è nel cast del poliziesco Dentro la città e nella commedia Ogni volta che te ne vai, film minori che riscuotono un certo riscontro dal pubblico. Agli impegni cinematografici e quelli teatrali, alterna la fiction televisiva: è in Una donna per amico 3, Le stagioni del cuore, La Omicidi e Questa è la mia terra. Sotto la direzione del giovane regista Alessandro Angelini, autore de L’aria salata, interpreta il padre di Fabio (Giorgio Pasotti) in un film drammatico che affronta il rapporto tra padre e figlio scegliendo una situazione estrema e disperata. Con questa immedesimazione superba, l’attore vince il David di Donatello e il premio per la miglior interpretazione maschile alla Festa del Cinema di Roma. Partecipa poi al surreale L’amico di famiglia di Paolo Sorrentino e alla commedia Il giorno più bello di Massimo Cappelli dov’è un irresistibile prete marxista che scambia i sermoni per comizi contro il potere dei padroni. Nel 2007 è nella commedia Cardiofitness, si trasforma nel boss Vincenzo Neri nella settima stagione della serie tv Distretto di polizia.