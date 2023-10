Mostra sui funghi all’istituto Anzilotti. Ecco il programma

Prende il via la 24esima edizione della mostra micologica all’Istituto tecnico agrario Anzilotti di Pescia, uno degli appuntamenti più amati previsti tra i progetti della scuola. La mostra dei funghi, che è sempre a ingresso libero, si svolgerà da sabato 4 a lunedi 6 novembre nei locali dell‘Istituto. Il primo appuntamento da non perdere è quello del sabato mattina: dalle 9 in poi, dopo i saluti del dirigente e del sindaco Franchi, sarà presentata la borsa di studio “Paolo Batoni”, assegnata in collaborazione con Flora Toscana. Poi il brigadiere Alfredo Del Monte del Nucleo carabinieri forestali di Pescia parlerà delle norme relative alla raccolta, alla commercializzazione e alla tutela dei funghi. Dopo il coffee break preparato e offerto dal personale del convitto prenderà la parola l’ingegner Marco Della Maggiora, dell’Associazione Micologica Bresadola, che tratterà degli aspetti critici negli usi alimentari dei funghi. La domenica la Mostra sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 19, mentre il lunedi mattina è come sempre riservato alle classi delle scuole elementari e secondarie inferiori su prenotazione, contattando la segreteria. "Anche quest’anno – fanno sapere gli organizzatori – è stato possibile organizzare l’evento grazie al contributo dell’associazione Ex allievi dell’Anzilotti e al patrocinio del Comune di Pescia. Hanno partecipato, inoltre, alla classificazione dei funghi e all’allestimento della mostra l’Associazione Micologica Bresadola, il Gruppo Micologico Massimiliano Danesi di Ponte a Moriano e l’associazione Gruppi Micologici Toscana, a cui va il ringraziamento dei docenti organizzatori Sara Michelotti e Matteo Gentili".