’A caccia di rischi’. La mostra degli studenti verso il gran finale

Montecatini Terme, 12 maggio 2024 – ’A caccia di rischi’ : il 16 e il 17 maggio si conclude il progetto all’Ippodromo Sesana. La referente per la Sicurezza Elisabetta Campioni e quella per la legalità Donatella Vannelli, docenti dell’Istituto Comprensivo Galileo Chini di Montecatini Terme, organizzano l’evento conclusivo del progetto biennale ’A caccia di rischi’ iniziato lo scorso anno scolastico.

Tale azione è stata resa possibile a seguito dell’aggiudicazione di fondi per la realizzazione di progetti educativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita e grazie all’impegno dimostrato dall’assessorato all’istruzione del Comune e alla disponibilità dell’Ippodromo Snai Sesana che ospiterà la manifestazione mettendo a disposizione, gratuitamente, la struttura. Questo progetto ha lo scopo principale di diffondere la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza, in particolar modo dei rischi.

"La scelta di aderire a questo bando – affermano le due docenti – è stata mossa dal fatto che nel nostro istituto l’educazione alla sicurezza nella scuola costituisce un formidabile strumento per lo sviluppo di comportamenti corretti e responsabili, individuali e di gruppo, orientati ad intuire i rischi e a prevenire incidenti fin dalla più tenera età. I bambini, infatti, sono portati per loro stessa natura alla curiosità, alla sperimentazione e all’esplorazione degli spazi. Lo scopo di un intervento educativo in questo campo è di attivare le risorse disponibili, affinare le competenze ed educare alla collaborazione".

I bambini nel corso dei due anni hanno dovuto capire il concetto di rischio e imparare a riconoscere i rischi che di volta in volta possono presentarsi in modo diverso. Tutto questo è avvenuto attraverso l’osservazione, la riflessione, la discussione e il confronto. Sono stati progettati e realizzati compiti di realtà multidisciplinari dagli alunni di terza e quarta degli Istituti Comprensivi Galileo Chini, Caponnetto e Iozzelli. La creazione di prodotti di vario tipo andrà a confluire in una ’cassaforte virtuale’ che si aprirà al pubblico durante la mostra finale prevista appunto nei due giorni dell’evento finale all’Ippodromo Snai Sesana. Alla giornata sono state invitate tutte le forze dell’ordine, indispensabili per realizzare le postazioni interattive dove i bambini, accompagnati dalle loro insegnanti, potranno visitare i vari stand allestiti da polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, esercito, vigili del fuoco, polizia locale, Croce Rossa Italiana, Asl, Inail e altre associazioni operanti sul territorio.