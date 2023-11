La morte di Mangiantini. L’Intercomunale piange lo storico presidente

Monsummano Terme, 1 novembre 2023 – L’Intercomunale Monsummano e la città di Monsummano Terme sono a lutto. È scomparso Antonio Mangiantini, lo storico presidente della formazione amaranto. La notizia è apparsa sulla pagina Facebook dell’Intercomunale, correndo poi in maniera assai rapida, e riuscendo così ad arrivare a tutti, sia nella città termale, che nei dintorni di essa, dove Mangiantini era molto conosciuto ed apprezzato.

Una malattia rapida, e purtroppo letale, lo ha portato via all’affetto dei suoi cari e di tutti gli appassionati di calcio presenti a Monsummano Terme e nella Valdinievole. Nella pagina Facebook ufficiale dell’Intercomunale, ed in quella dello stesso Mangiantini, sono presenti numerosi messaggi di cordoglio, rivolti a lui, alla sua famiglia, e alla squadra da lui presieduta. Nato nel 1947, Mangiantini è stato presidente dell’Intercomunale Monsummano per quasi trent’anni. Ha ricoperto quasi ininterrottamente questa carica, tranne che per un breve periodo, che va dal 2008 al 2012.

Era in pensione da diverso tempo, ma in precedenza era stato rappresentante per una marca di caffé. Ha fatto parte anche della Consulta Regionale presso la F.I.G.C. Con lui l’Intercomunale ha vissuto tante stagioni ricche di importanti successi, ma anche quelle un po’ più buie e grigie, che avevano portato gli amaranto a giocare per tanti anni in Prima categoria. Prima Categoria che la formazione amaranto ha abbandonato pochi mesi fa, vincendo a mani basse il girone B, e conquistando un meritato accesso in Promozione. Mangiantini non ha mai fatto mancare il suo contributo e la sua presenza allo stadio Strulli, dove è stato presente quasi fin da ultimo.

Chiunque lo conoscesse, lo ha sempre descritto come una persona appassionata e gentile, molto legata alle vicende dell’Intercomunale, di cui è stato davvero il primo tifoso in assoluto. Con tenacia e sacrificio ha sempre svolto e portato avanti il proprio compito all’interno della società amaranto, festeggiando con gioia i successi ottenuti sul campo, ma anche ripartendo col giusto entusiasmo quando sono arrivate quelle sconfitte che avevano lasciato un po’ d’amaro in bocca ai tanti tifosi dell’Intercomunale Monsummano.

La Federazione ha concesso alla squadra amaranto di effettuare un minuto di silenzio e di giocare anche col lutto al braccio, per poterlo ricordare. Tutto ciò verrà fatto sia nella gara odierna, che l’Intercomunale Monsummano giocherà in casa del Settimello, sia in quella in programma allo Strulli domenica, che vedrà gli amaranto impegnati contro la Larcianese. I funerali con molta probabilità si dovrebbero tenere domani.

