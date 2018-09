Montecatini, 26 settembre 2018 - Bruno Fogli, 67 anni residente a Pontedera e domiciliato a Larciano è morto stasera in seguito a un incidente col motocoltivatore. Il 67enne è rimasto schiacciato dal mezzo che stava utilizzando. E' successo in via Luacchia Lamporecchio. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Montecatini Terme e il personale sanitario del 118, oltre ai carabinieri della stazione di Larciano e ai vigili urbani. I tecnici dell'Asl stanno eseguendo degli accertamenti per capire le cause effettive della tragedia

Notizia in aggiornamento