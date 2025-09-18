Morto dopo il taser, tre indagati. Oggi l’autopsia sul corpo di Citro

Sono tre i poliziotti indagati per la morte di Claudio Citro, il 41enne deceduto lunedì scorso a Reggio Emilia, dopo essere stato colpito con il taser dagli agenti, mentre cercavano di fermarlo. L’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo con eccesso colposo nell’utilizzo del taser. Intanto, potrebbe essere eseguita già oggi, all’istituto di medicina legale di Modena, l’autopsia sul corpo, così come disposto dalla Procura. L’uomo, come hanno dichiarato la madre e il figlio, aveva un problema cardiaco. Questa mattina la Procura assegnerà l’incarico al medico legale: l’esame potrebbe essere svolto già nel pomeriggio.

I familiari di Citro sono assistiti dall’avvocato Federico De Belvis. Citro era residente in Valdinievole, a Buggiano, dal 2019, insieme al figlio Antonio, di appena 18 anni. Già noto alle forze dell’ordine per alcune vicende, lavorava alla rivendita di automobili Autostar di Montecatini.

L’uomo è morto dopo essere stato immobilizzato dalla polizia con il taser, intervenuta perché Citro aveva dato in escandescenza nelle strade e in un forno della frazione di Massenzatico a Reggio Emilia. Ma le indagini sono ancora in corso e sono tanti i punti da chiarire. La famiglia ora chiede chiarezza. La chiede il figlio Antonio, 18enne: "Voglio sapere che cosa è accaduto davvero a mio padre. Troppe cose non mi tornano e mi aspetto chiarezza da chi sarà chiamato a indagare su questa vicenda". Antonio vuole chiarezza in merito alla scomparsa del genitore.

"Non era un santo – ha raccontato il ragazzo – ma era mio padre e mi è stato tolto. Adesso chiedo che venga fatta chiarezza su aspetti di questa vicenda che, se venissero confermati sarebbero davvero agghiaccianti. Mio padre aveva un problema a una valvola cardiaca e questo potrebbe essere il motivo per cui il taser sarebbe stato la causa del decesso. In ogni caso, mi hanno levato mio padre al quale volevo profondamente bene ed ero legato moltissimo. Sto vivendo la peggiore delle tragedie che non avrei mai immaginato di dover affrontare". Anche la madre di Claudio, Alfonsina Serrapica, sta soffrendo molto in queste ore. "Quella mattina mio figlio cercava solo aiuto, me lo hanno raccontato tante persone. Perché è accaduto tutto questo? Non si può sparare così a un ragazzo".

Daniele BernardiniAlessandra Codeluppi