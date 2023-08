Morosi scompare: Lamporecchio e il mondo dello sport piangono

All’età di 74 anni, a causa di una brutta malattia, è deceduto Roberto Morosi (nella foto premiato dal sindaco Torrigiani). Un personaggio noto all’interno della comunità sportiva di Lamporecchio per essere stato per numerosi anni consigliere della Lampo e per due stagioni, 198586 e 198687 ha ricoperto anche la carica di presidente. La Lampo disputò allora il campionato di Promozione e di Prima categoria. Al suo funerale, che si è tenuta nella mattinata di lunedì, erano presenti numerosi sostenitori della squadra azzurra e tanti amici. Nel 2019, nel mese di novembre, in occasione dei festeggiamenti dei cento anni di età della Lampo, a Roberto Morosi fu consegnato uno speciale premio dal sindaco di Lamporecchio Alessio Torrigiani, per avere ricoperto per due anni la carica di presidente. Ma non è stato solo grande sostenitore della squadra azzurra.

"Il mondo dello sport perde con Roberto un grande personaggio – si legge tra i tanti messaggi di cordoglio giunti a livello provinciale –. Ha fatto e dato tanto in quegli anni e il suo operato non andrà perduto".

Roberto Morosi, persona stimata e conosciuta, ha condotto con abilità per quasi tutta la vita lavorativa un tomaificio, prima con sede nel centro di Lamporecchio e poi nella frazione di Borgano. In questo triste momento tutta la comunità si stringe intorno alla famiglia, alla moglie Anna, ai figli Luca e Marco, ai nipoti Sebastian e Vasilissa per dare le più sincere e affettuose condoglianze. Alla famiglia giungano anche le condoglianze da parte della nostra redazione.

red.mtc