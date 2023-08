Montecatini, un vertice in prefettura per l’arrivo di migranti. "No nel centro della città"

Montecatini Terme (Pistoia), 2 agosto 2023 – Vertice in prefettura ieri mattina per esaminare la questione migranti in città. "Assieme ai rappresentanti delle categorie degli albergatori: Federalberghi Apam, Assohotel e Confindustria-Sezione Turismo, stamani siamo stati ricevuti dal Prefetto di Pistoia - dichiara il sindaco Luca Baroncini - alla presenza del questore e dei comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, per affrontare il tema dei migranti in città e in particolare delle criticità legate all’accoglienza offerta dalle strutture alberghiere. A Montecatini Terme attualmente sono tre e c’è un problema legato allo sviluppo economico cittadino nella potenziale convivenza tra strutture che ricevono turisti e strutture vicine che si potrebbero candidare per diventare CAS. È stato un incontro produttivo e costruttivo dove ciascuno ha cercato di offrire soluzioni. La Prefettura ha un impegno massimo sul tema ed è attenta alle dinamiche dei singoli comuni pur avendo delle precise esigenze di rispetto delle normative vigenti e procedure connesse al sistema di accoglienza. Allo stesso modo i comuni possono e debbono proporre soluzioni, ma non possono impedire ai privati di partecipare a bandi. Assieme all’assessore Rastelli abbiamo proposto strutture meno inserite in un contesto fortemente urbanizzato come il centro città e chiesto che si tenga conto del fatto che Montecatini Terme sta facendo la sua parte e non riesce ad andare oltre per le citate ragioni di tutela dell’economia turistica cittadina".

Carlo Bartolini, presidente di Federalberghi Apam ha commentato: "La Prefettura ha dimostrato consapevolezza e disponibilità. Valutiamo già questo atteggiamento importante nella convinzione comune che oltre all’accoglienza c’è la necessità di approcciarsi in modo attento alla gestione quotidiana dei migranti ospitati per evitare situazioni non consone ad una località turistica". "L’incontro – dichiara Fabio Cenni, Presidente Regioanle di Assohotel - è servito ad avere le rassicurazioni di cui avevamo bisogno per portare a termine questa stagione senza ulteriori problemi. Ringraziamo il sindaco, il prefetto e le forze dell’ordine per l’attenzione che hanno confermato verso la nostra realtà turistica". Gli fa eco Daniele Matteini, presidente Confindustria Toscana Nord: "L’incontro odierno ha mostrato, ove ce ne fosse stato bisogno, la profonda conoscenza del nostro sistema turistico e ricettivo da parte del prefetto, del questore di Pistoia e delle forze di pubblica sicurezza presenti al tavolo. Siamo certi che questo sarà un elemento che contribuirà a favorire la buona gestione della convivenza fra istanze anche diverse, che non intendiamo contrapporre".