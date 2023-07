MONTECATINI TERME, Sanzioni da Ritirare a Pescia, Amministrazione si Scusa

Non solo il postino (privato) non suona due volte, ma a quel punto la raccomandata del Comune deve essere ritirata...a Pescia. Collegate alle proteste per il semaforo con il dispositivo del T-red c’è anche quella della consegna della sanzione. Il Comune di Montecatini non si serve più di Poste Italiane, tramite un bando ha affidato per quattro mesi la gestione a una ditta privata che non ha sede a Montecatini, quindi il ritiro va fatto in una tabaccheria in piazza Mazzini a Pescia. Sui social l’assessore Emiliano Corrieri, chiamato in causa dai cittadini ha dato due risposte. Nella prima ha spiegato: "La nuova gara sulle spedizioni dei verbali era scaduta, il funzionario incaricato ha fatto nuovamente la gara ed ha vinto un’azienda privata che fornisce il servizio in maniera notevolmente più economica delle poste. Montecatini invia circa 20.000 verbali l’anno. Il risparmio è notevole". Spiegazione che non ha convinto i cittadini che chiedevano il perchè nel bando non fosse stata inserita uan clausola che prevedesse una sede in città per la ditta vincitrice. "Il percorso di una gara non è certo imputabile all’ammistratore di turno, visto che se mettessi minimamente bocca sulla procedura farei un grave reato penale". Poi sono arrivate le scuse dell’amministrazione dall’assessore Alessandro Lumi: "L’errore di non valutare l’importanza di una clausola che prevedesse il ritiro nel comune in caso di mancata consegna è stato fatto ed è giusto che l’amministrazione si scusi, chiunque sia il “colpevole”. È un affidamento di 4 mesi, che passeranno presto e al prossimo giro si porrà rimedio".