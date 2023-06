Montecatini Terme, il sindaco Baroncini prometteva di 'cambiare' la città, ma il compleanno resta senza festa

"All’insediamento del sindaco Luca Baroncini, al grido "Cambiamo Montecatini", lo stesso prometteva che il Compleanno della città sarebbe diventato un evento di cui andar fieri e soprattutto non avrebbe più giovato solo alla piazza, ma sarebbe dovuto diventare diffuso in quanto, sempre per citare l’allora neo sindaco, la zona Sud al centro e Montecatini Alto nel cuore. A distanza di un intero mandato non resta nulla della festa annuale che riempiva la città, i ristoranti e regalava una serata di orgoglio cittadino. Di fatto, l’ultima torta su cui Baroncini ha spento le candeline della città l’aveva acquistata il sindaco Giuseppe Bellandi". Il Movimento Cinque Stelle critica il sindaco sulle modalità di organizzazione del conpleanno della città. "E’ imbarazzante la distanza tra la narrazione propagandistica di Baroncini e la realtà - commmenta il capogruppo grillino Simone Magnani - Baroncini è arrivato volendo cambiare la città, ha smontato tutti gli eventi esistenti, li ha sviliti, in alcuni casi scacciati dalla città e non ha creato niente. Oggi, mentre prepara la ricandidatura, ha dovuto affidarsi ad una rassegna culturale, che esiste da ben prima del suo arrivo, per coprire il compleanno della città che non aveva programmato e ad una rassegna di auto storiche che esiste da quasi un decennio per festeggiare l’anniversario del riconoscimento Unesco, su cui lui ha basato una campagna denigratoria contro il Sindaco che quel riconoscimento lo aveva ottenuto sul campo".