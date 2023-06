Montecatini Terme, Amministrazione Baroncini in stato confusionale, opposizione attacca

"In questa ultima estate di mandato il sindaco Luca Baroncini e l’amministrazione manifestano uno stato confusionale che rischia di determinare spiacevoli situazioni in città". I gruppi consiliari di minoranza Pd, Italia Viva, Azione, Movimento Cinque Stelle e Bagnaioli attaccano il Comune.

"Siamo rimasti colpiti – dice l’opposizione – nell’ascoltare l’invito del sindaco ad accorrere al Tettuccio per il compleanno di Montecatini, che compleanno non è. L’unica cosa che ha fatto l’amministrazione è stata far aggiungere “Buon compleanno“ sulle locandine della manifestazione Acqua in bocca. Nessuna comunicazione del sindaco alle Terme, nessun contratto di locazione dello stabilimento da parte del Comune e soprattutto nessun rispetto delle misure di sicurezza nelle parole del sindaco. Come fa a invitare tutta la cittadinanza ad accorrere ad una manifestazione che ha come limite quello di 300 persone? E’ bene che i cittadini sappiano che, per rispetto delle normative e dei limiti della manifestazione Acqua in bocca, i cancelli dovranno essere sbarrati in caso di partecipazione numerosa. Se consideriamo che alle edizioni svolte prima di questa amministrazione la partecipazione è stata anche di 10mila persone e che il sindaco ha tutta l’intenzione di raggiungere questi numeri, non possiamo far altro che invitare i soggetti preposti e gli organizzatori a dare precisi avvisi a turisti e cittadini e a controllare l’afflusso delle persone garantendo adeguate misure di sicurezza. Questo è il risultato di un intero mandato amministrativo caratterizzato dal vuoto più assoluto e che si conclude con tre eventi (belle époque, sere d’estate e compleanno) scopiazzati dal passato, venduti come nuovi e nel caso del compleanno organizzati in modo disastroso. Il tutto mentre proprio il Tettuccio si trova con le fonti bloccate, i servizi termali al limite dell’interruzione e il patrimonio praticamente all’asta".