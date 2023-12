Montecatini, sos furti al Tettuccio: è allarme in città. "Servono le telecamere"

Montecatini Terme, 20 dicembre 2023 – La città è ancora sotto choc per il furto da 30mila euro avvenuto all’interno della "Boutique Mari", alle Terme Tettuccio. I ladri, approfittando dell’orario di chiusura dello stabilimento, sono penetrati senza problemi, distruggendo la vetrina dell’attività, e saccheggiando merce di valore, capi in cachemire e montoni. Secondo alcuni titolari di attività all’interno del Tettuccio, si tratta del 17esimo furto che viene commesso all’interno dell’edificio in pochi mesi.

La città adesso chiede che il complesso sia dotato di un sistema di videosorveglianza e che le possibilità di accesso siano ridotte. Sul luogo del reato è stata ritrovato anche l’attrezzo a forma di martello utilizzato per sfondare la vetrina. Gli autori del furto, forse, sono stati disturbati da qualcosa o da qualcuno e se la sono data a gambe, lasciando alcuni oggetti dentro "Mari Boutique". Intorno alle 6, gli addetti alle pulizie delle Terme, una volta giunti al Tettuccio, hanno scoperto il misfatto.

I lavoratori, assai spaventati per la distruzione della vetrina del negozio, hanno dato subito l’allarme. Sul posto sono giunti gli operatori del gabinetto della polizia scientifica del commissariato. La polizia di Stato ha effettuato una serie di rilievi per individuare eventuali impronte lasciate dai ladri, per poter poi verificare se si tratta di soggetti già noti alle autorità. In questi giorni, le Terme Tettuccio sono aperte solo al mattino, con una presenza assai ridotta di persone che vengono a fare la cura idropinica.

È ipotizzabile che gli autori del furto o i loro complici abbiano effettuato un sopralluogo o anche di più per verificare la presenza effettiva di merce di valore all’interno della boutique. Dopo i rilievi effettuati dalla polizia scientifica, gli operai hanno dovuto lavorare a lungo per riparare i numerosi danni causati dai ladri per assaltare il negozio. La polizia di Stato, adesso, indaga per cercare di individuare i responsabili dell’assalto al negozio.