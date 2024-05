Montecatini retrocesso: "La colpa è della società"

Tanta tristezza. Questa la sensazione più diffusa che si è potuta leggere sui volti dei giocatori del Valdinievole Montecatini, su quelli degli allenatori, e sulle facce dei tifosi e dei dirigenti presenti al Mariotti in una domenica che passerà alla storia del calcio termale come davvero maledetta. Sì, maledetta perché ricorderà una retrocessione dall’Eccellenza dal gusto davvero amarissimo. Un brutto film quello registrato contro il Lanciotto Campi, un film dal finale incredibile. Il gol che ha certificato la discesa in Promozione della squadra di Pellegrini è infatti attivato al penultimo minuto di un infinito recupero del secondo tempo supplementare. Per giunta su rigore. Roba da film, appunto, ma di fantascienza.

Il rigore battuto freddamente da Afelba ha fatto esplodere la gioia dei campigiani e gettato nello sconforto il popolo termale. La tristezza il giorno dopo sale di livello non appena si pensa all’errore di Gersi Bibaj, sempre su rigore, sulll’1-1. Un errore pesantissimo, che avrebbe cambiato il corso di questa stagione. E invece è arrivato un ko, il più brutto di tutti, che condanna la squadra biancoceleste alla retrocessione in Promozione, categoria da cui era venuta via quasi un anno fa, vincendo con pieno merito un girone difficile e pieno di agguerrite concorrenti.

Adesso è troppo presto per parlare di ciò che avverrà domani, per parlare di futuro insomma. Prima c’è da capire cosa non è andato bene in questa stagione. E di questo prova a fornire una spiegazione Alessandro Romani, direttore generale dei termali: "Non è stata di sicuro una bella annata. Si era messa male nel corso dei mesi, per tutto quello che ci è successo, come i tanti infortuni, che ci hanno tolto degli uomini importanti per gran parte della stagione. Però per un po’ siamo riusciti a metterci una bella toppa, grazie a Ennio Pellegrini, il nostro allenatore in queste ultime gare, che era riuscito infatti a fare dodici punti in sei partite. Tutte partite importanti e difficili. Però siamo andati a giocare per l’ennesima volta un match molto importante senza Volpi, che ha la mano rotta, e Bacci, che non si è potuto allenare in queste ultime due settimane".

Romani non si sottrare dal prendersi le responsabilità come membro della società: "La responsabilità di quanto accaduto però è della società. Forse siamo stati presuntuosi e la presunzione purtroppo si paga. Pensavamo di aver fatto delle scelte giuste per questa categoria, visto anche il bel percorso che era stato fatto lo scorso anno, che ci aveva permesso di vincere un campionato difficile, contro tante squadre importanti. Però a quanto pare non è stato così".

Simone Lo Iacono