Montecatini in Laguna L’arte di Chini a Venezia "Una presenza di valore"

Una presenza di successo nella magica Venezia del cinema. La città di Montecatini Terme, insieme al Montecatini International Short Film Festival, ha lasciato il segno all’80ª edizione della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica. Obiettivo centrato: unire arte cinematografica e promozione di un’eccellenza del territorio. Tra i cortometraggi proiettati ieri anche il documentario "Galileo Chini a Montecatini Terme", incentrato sulla storia e l’arte di Chini e presentato dal sindaco Luca Baroncini e dall’assessore alla cultura Alessandro Sartoni.

Un progetto, insignito all’Avanca Film Festival con una menzione speciale, diretto da Marcello Zeppi, co-prodotto dal Comune di Montecatini e da MISFF production. Il docu-film è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale per celebrare i 150 anni dalla nascita del pittore, ceramista e illustratore di scenografie, legato a doppio filo alla città. "A fine luglio 2021 Montecatini è diventata, assieme ad altre dieci città termali europee, Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco, all’interno del sito seriale transnazionale denominato The Great Spa Towns of Europe – ha detto Baroncini –. L’iscrizione in questa lista conferma il valore universale del fenomeno culturale e sociale: il termalismo europeo. Queste città sono infatti accomunate dall’essere state concepite, anche urbanisticamente, per il benessere psicofisico degli esseri umani: mens sana in corpore sano. In tale contesto, elemento coerente e necessario per amalgamare tutti gli ingredienti è l’arte. La nostra cittadina fu resa splendida da grandi architetti, ingegneri, decoratori, pittori, musicisti, artisti di fama mondiale. Tra i molti che dobbiamo ringraziare, Galileo Chini è tra i primi. La realizzazione del cortometraggio rappresenta il fiore all’occhiello delle celebrazioni. Presentandolo a Venezia abbiamo avuto la possibilità di promuovere agli occhi del mondo la nostra città e le bellezze straordinarie dell’opera di Chini".

"È con vero piacere riportare Chini a Venezia, dove nel primo ventennio del Novecento realizzò alcune importanti opere - ha detto l’assessore Sartoni -. Nel cortometraggio, focus su quello che Chini ha fatto a Montecatini, soffermandoci su quanto realizzato all’interno del Municipio e quanto fatto precedentemente nello stabilimento termale Tamerici".

Gianluca Barni