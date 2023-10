Montecatini, ballano dentro la fontana delle Terme. E arriva la polizia

Montecatini Terme, 15 ottobre 2023 – È soddisfatta Alessandra Bartolozzi, assessore al turismo, per l’esito del primo appuntamento di “Montecatini in Movimento“. Non sono però mancate le polemiche, anche sui social, per un fuori programma avvenuto al Tettuccio.

Alcuni giovani partecipanti infatti sono entrati all’interno della vasca alle spalle della Fontana dei Coccodrilli e, con l’acqua alla caviglia, si sono messi a ballare. La scena ha portato alla chiamata dei carabinieri. Alla fine sul posto, per competenza territoriale della giornata, è arrivata la polizia, ma i giovani, su invito del custode, erano già usciti dalla vasca.

Gli agenti, dopo aver verificato che non erano stati fatti danni, sono andati via. "Chi è entrato nella vasca non aveva alcun permesso di farlo – spiega l’assessore Bartolozzi –, ma quando sono stati richiamati, sono usciti".

L’amministratore delle Terme, secondo quanto riportato da Tvl, sta valutando di sporgere denuncia per eventuali danni alla vasca e alla fontana, per altro restaurata da poco.

Massimo Vitali, uno dei più importanti fotografi a livello internazionale, era uno degli artisti presenti ieri. Il fotografo ha realizzato una foto che ritraeva tutto il pubblico presente. Bartolozzi, nonostante l’incidente della vasca, spiega quanto sia stata "positiva la risposta da parte del pubblico. C’erano persone giovani e famiglie. Tutti erano molto educati e rispettosi del nostro stupendo patrimonio termale. La foto di Vitali porterà senza dubbio dei risultati importanti per Montecatini". Intanto nuovi impegni legati al riposizionamento turistico attendono l’assessore Bartolozzi. Mercoledì prossimo, in Comune, sarà presentato il nuovo sito Internet "tomontecatini.com", uno strumento importante ed essenziale per la promozione della città.

