Montagna, il bando non convince "I fondi sono esigui e non adatti a contrastare lo spopolamento"

Il bando regionale "Custodi della montagna" non convince i rappresentanti del gruppo pesciatino "Insieme si può", che alle recenti elezioni amministrative comprendeva le liste Pescia a sinistra e Pescia in movimento. La compagine, pur non premiata dall’elettorato, è determinata a continuare – sottolinea – "a far sentire la propria voce e a fare politica fra e per la gente".

A proposito del bando, esprime tutte le proprie perplessità. "Come gruppo Insieme si può – si lege una nota – crediamo che i fondi destinati alla montagna siano esigui e non adatti a contrastarne lo spopolamento e a rivitalizzarne il tessuto economico e sociale. Un bando fatto ad agosto e con tempi di presentazione molto ristretti non consente ai destinatari (micro, piccole e medie imprese) di presentare un progetto in linea con le finalità indicate. In aggiunta, il fatto che i possibili partecipanti al bando debbano avere la sede fiscale situata a non meno di 500 metri sul livello del mare esclude in pratica le imprese situate in alcune località della montagna pesciatina (Sorana, Aramo, Castelvecchio, tanto per fare un esempio). Ci domandiamo – conclude – se non si poteva fare qualcosa di più strutturato e in linea con i progetti di sviluppo locale nell’ambito del programma europeo Leader".

Il Comune ha recentemente pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per la selezione di proposte relativa a "Custodi della montagna toscana". La manifestazione di interesse, con le relative dichiarazioni, deve essere presentata utilizzando la modulistica scaricabile dal sito web del Comune entro le 13 del 28 agosto. L’avviso ha per oggetto lo svolgimento di una o più delle seguenti attività: gestione attiva del bosco; cura del territorio; svolgimento di attività sociali a favore della comunità locale, elenco delle azioni, all’interno degli ambiti sopraindicati, individuati come prioritari da parte del Comune di Pescia; azioni che favoriscano la manutenzione ordinaria e il decoro del territorio nonché la mappatura di sentieri e percorsi per un successivo utilizzo dell’amministrazione a fini turistici; azioni che favoriscano la socializzazione della comunità e la resilienza della stessa quali cura degli spazi collettivi, organizzazioni di corsi, eventi, laboratori.