I giovani al monastero benedettino: un viaggio fra storia e spiritualità

Montecatini Terme, 29 aprile 2023 – Il monastero di Santa Maria a Ripa a Montecatini Alto al centro dell’iniziativa di approfondimento culturale ideata da Sviluppo Valdinievole e denominata "I luoghi della Valdinievole". Il viaggio tra storia e spiritualità si sviluppa dal 3 al 5 maggio e coinvolge le classi prime delle medie Chini di Montecatini, con il patrocinio e il contributo del Comune. A fare da cicerone lo storico Roberto Pinochi.

AlIa conferenza di presentazione ospiti di eccezione sono state le monache benedettine: la superiora del monastero suor Sofia Pacini e suor Francesca per la prima volta sono state accolte nella sala consiliare del municipio. A dare loro il benvenuto l’assessore Federica Rastelli. Per Sviluppo Valdinievole sono intervenuti il presidente Marco Lucarelli e Stefano Cavalli, responsabile del progetto; per l’istituto Chini la dirigente Roberta Tommei. In sala anche la docente Giovanna Bechini e alcuni "amici del monastero", come amano definirsi, tra cui Giuseppe Romano vicepresidente della Proloco di Montecatini Alto, che ha ricordato l’importanza storica, culturale, artistica del monastero.

Entrambe le edizioni di "I luoghi della Valdinievole" hanno messo in luce un altro gioiello: la storica funicolare con i caratteristici "trenini" Gigio e Gigia, che porteranno gratuitamente gli alunni del Chini al Castello. "Progetti come questo – ha ricordato Rastelli – sono importanti: conoscere e amare il territorio per i giovani significa diventare adulti rispettosi di ciò che li circonda". Il presidente di Sviluppo Valdinievole Lucarelli ha dichiarato: "Il fine dell’associazione è far conoscere il territorio e renderlo vivo. Stiamo lavorando per valorizzare i tanti luoghi della Valdinievole meritevoli di attenzione".

"Sotto il profilo didattico – ha spiegato Roberta Tommei, dirigente del Chini – queste attività rientrano nella progettualità della scuola che da anni segue il percorso di Montecatini con l’Unesco: l’intento è far conoscere ai ragazzi i nostri tesori". Cavalli ha ricordato: "Opportunità per conoscere un luogo vicino e straordinario: sono felice che i ragazzi possano visitare il monastero". La superiora suor Sofia Pacini ha concluso: "Iniziativa lodevole. Il monastero è ricco di spiritualità, silenzio, pace. Siamo contente del progetto e vi ringraziamo".

Valentina Spisa