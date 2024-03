Moglie malata e due figli piccoli. Senza lavoro rischia lo sfratto

Una vita di lavoro trascorsa in Italia, fra cantieri e piccole ristrutturazioni in tutta la Toscana. Eppure ritrovarsi con lo sfratto imminente. È la storia di Abdelillah Mouzdahir, 55enne marocchino residente a Monsummano Terme, in una piccola casa di corte che dovrà lasciare il 16 aprile. Abdelillah Mouzdahir è arrivato in Italia nel 2000 ed ha sempre lavorato come artigiano nelle ristrutturazioni; sposato con Siam, anche lei di origine marocchina, nel 2020 è diventato padre di un bambino e nel 2022 è nato l’altro figlio. Con la pandemia sono iniziati i problemi economici, in quanto la sua era un’attività a partita Iva. "Abbiamo vissuto la gravidanza di mia moglie in un furgone – racconta – sino a quando un imprenditore di Monsummano ci ha offerto un appartamento in un agriturismo che stava ristrutturando. Offerto non gratuitamente, ma dietro pagamento a prezzo di mercato. Dopo tre mesi siamo andati via perché eravamo pure senza riscaldamento". Il periodo sfortunato non era finito: Abdelillah Mouzdahir ha trovato poi una signora che in cambio della ristrutturazione della casa, pagando lei i soli materiali ma non la manodopera, gli avrebbe scalato l’affitto. Ma così non è andata. "Mi ha fatto lavorare diretto da un geometra – prosegue l’uomo – e alla fine ha detto che non poteva più affittarmi la casa".

Nel frattempo la moglie Siam si è ammalata e Abdelillah Mouzdahir ha trovato una casa in affitto, sempre a Monsummano, ma senza lavoro la situazione è precipitata presto. L’uomo, infatti, per le condizioni della moglie, ha dovuto occuparsi anche della casa e dei bambini, ha usufruito del contributo del Comune per l’affitto in due annualità e della caparra per stipulare il contratto, ma non è mai stato seguito per poter presentare domanda per una casa popolare o un alloggio di emergenza, nonostante i vent’anni di residenza. Lo sfratto esecutivo è fissato per il 16 aprile e Abdelillah Mouzdahir è seguito dall’avvocato Davide Melone di Prato che in questi anni lo ha assistito in alcune pratiche burocratiche fra cui l’ottenimento del permesso di soggiorno: "Il mio cliente – spiega l’avvocato Melone – lo conosco dal 2006, ora ha un Isee di 2.000 euro annui, lo vedo provato e sento che non riesce a sopportare il peso del disagio sociale ed economico". L’uomo ha necessità di una casa a prezzo estremamente agevolato e di riprendere il lavoro per ricominciare: l’auspicio è quello di trovare qualcuno disposto ad aiutarlo.

M. Serena Quercioli