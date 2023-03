Modifiche al mercato Via alla sperimentazione

Prende avvio dal prossimo 10 marzo la riorganizzazione del mercato settimanale degli ambulanti. In via sperimentale e fino al 31 dicembre, si procederà alla ridefinizione del mercato stesso con la riduzione dei banchi secondo le indicazione dei rappresentanti diConfcommercio e Confesercenti. I banchi nel nuovo mercato saranno complessivamente 42, di cui 11 del settore alimentare di cui 1 per produttori agricoli, 30 non alimentare ed 1 per portatori di handicap. I posteggi attualmente liberi risultano essere 9, ma una volta conclusa la sperimentazione è intenzione procedere all’assegnazione di almeno 6 spazi. La giunta, in accordo con le associazioni di categoria, metterà a bando anche il posto non alimentare al cimitero. "E’ una decisione importante – commenta il sindaco Nicola Tesi – voglio ringraziare, l’assessore Giannanti, l’Area 3 territorio, commercio ed ambiente per il proficuo lavoro svolto. Sono sicuro che, sia gli espositori, che i fruitori del mercato ambulante, ne trarranno beneficio".