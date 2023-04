Il ’Moca’ cerca nuovo gestore, gara d’appalto per due anni: valore contrattuale 74mila euro

Montecatini Terme, 25 aprile 2023 – Il Comune ha pubblicato un bando pubblico con scadenza il 28 aprile per la gestione dello spazio espositivo Montecatini Contemporary Art (Moca). L’appalto va dal 1 giugno di quest’anno al 31 maggio 2025, con rinnovo di ulteriori dodici mesi ed eventuale proroga tecnica di altri sei mesi. Il valore complessivo del contratto è di 74.200 euro (37.100 per ciascuna annualità) oltre Iva. Nel caso in cui i concorrenti interessati fossero in numero maggiore a tre, si procederà al sorteggio di tre operatori economici che saranno invitati alla successiva procedura negoziata. L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera stimati in 68.500 euro sulla base del Ccnl settore multiservizi. L’amministrazione comunale sosterrà tutti i costi di gestione della struttura (luce, riscaldamento, condizionamento, accesso a internet), le spese conseguenti ai consumi della strumentazione in uso alla galleria civica e alla loro usura, nonché dei materiali di cancelleria.

Le prestazioni richieste sono le attività di reception, accoglienza dei visitatori con gestione del bookshop per conto dell’ente. In particolare si richiede l’apertura e chiusura della galleria civica (con inserimento e disinserimento del sistema di allarme) secondo il seguente calendario: orari di apertura al pubblico (per totali 18 ore settimanali) in inverni dal martedì al venerdì 10-12, sabato e domenica 15.30- 18.30; in estate dal martedì al venerdì 10-12, sabato e domenica 16-19. Chiusure previste Pasqua, 1 maggio oltre a periodo di chiusura dello spazio espositivo almeno dal 10 gennaio al 1 marzo per inventariazione e catalogazione delle opere. Al gestore sono inoltre richieste la realizzazione di visite guidate per cittadini e turisti in occasione di mostre e attività di gestione di laboratori didattici per scuole e famiglie; attività di comunicazione attraverso il sito web www.mocamontecatini.it e i canali social.

Nella foto, l’inaugurazione nel dicembre 2012 con la vedova di Pietro Annigoni.