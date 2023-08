Miss Brigidino dal mare Giada arriva dalla Versilia

Miss Brigidino 2023 è Giada Pieraccini di Seravezza. Sette partecipazioni e 7 vittorie e la bella concorrente seravezzina sale sul podio più alto anche a Lamporecchio, prevalendo sul gruppo delle altre 21 concorrenti in gara provenienti da varie località della Toscana. La manifestazione inserita nel cartellone degli eventi della 154esima edizione della Fiera di Lamporecchio (sagra del brigidino) organizzata dal Ccn Lamporecchio con il patrocinio dell’amministrazione comunale ha registrato un enorme successo rendendo piazza IV novembre un elegante salotto di grandi eventi per la soddisfazione di tutti gli organizzatori.

Non facile il lavoro della giuria della serata presieduta da Paola Volpi, titolare di Linea Estetica Paola e da Marco Giannoni, dirigente Asd Lampo-Meridien 1919 nel dover scegliere la vincitrice e le altre 5 pretendenti alle fasce della serata. Miss brigidino 2023 è stata premiata dal sindaco Alessio Torrigiani e da Elisa Cappelli, presidente del Ccn e ha ricevuto da Susy Setzu la targa con il brigidino d’oro offerto dall’oreficeria Citi di Lamporecchio, mentre le prime sei classificate hanno ricevuto in omaggio una confezione di brigidini offerti dalle ditte Rinati e Bianchini.

L’apertura della 154esima edizione della Fiera di Lamporecchio ha visto l’intervento di Elisa Cappelli, che ha ringraziato tutti i commercianti dell’associazione e l’amministrazione comunale e ha dato il via alla ormai consueta distribuzione gratuita dei brigidini, dolce tipico di Lamporecchio famoso in tutto il mondo e offerti dalle ditte Rinati e Bianchini. La serata è stata brillantemente presentata da Raffaello Zanieri che al momento dello spoglio delle schede ha coinvolto il numeroso pubblico rimasto fino alla proclamazione delle vincitrici con le sue performance canore. Le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate per Framesi da Manuela del salone Ihd di Lastra a Signa, Eleonora del salone Ihd di Empoli e da Maria del salone Ihd di Montelupo.

L’organizzazione della serata è stata curata dall’agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso di Miss Italia per la Toscana , con la preziosa collaborazione di Alessio Stefanelli, Giovanni Rastrelli e di Stefano Petruzzi per la collaborazione al concorso da parte dell’agenzia Vegastar di Pistoia.