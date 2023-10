Misff e il corto su “L’oro di Impruneta“

Al via le riprese de “L’oro di Impruneta“, cortometraggio diretto dal regista armeno Aram Manukyan e co-prodotto dal Montecatini International Short Film Festival e dalla casa di produzione armena Let Me Production.

"Il cinema è uno straordinario mezzo di promozione del territorio: il corto è incentrato sulla terra dell’Impruneta, un vero e proprio tesoro, che nei secoli ha reso celebre e ha dato prosperità a questo splendido comune alle porte di Firenze" spiega Marcello Zeppi, presidente del Montecatini International Short Film Festival.

Il progetto è stato illustrato al sindaco del Comune di Impruneta Riccardo Lazzerini, nel corso di un incontro con la delegazione dei cineasti armeni, che si è concluso con uno scambio di doni e la promessa di intensificare i rapporti culturali tra il comune fiorentino e l’Armenia, attraverso eventi e iniziative ad hoc.

Il regista del cortometraggio, l’armeno Aram Manukyan (premiato l’anno scorso al Montecatini International Short Film Festival per il suo cortometraggio Allusion) punterà a valorizzare gli aspetti turistici ed economici di quella che è considerata una delle zone più suggestive della Toscana. I primi sopralluoghi delle riprese sono già stati effettuati presso due aziende: la Manetti Gusmano & Figli e la Fornace Massimo Carbone.

Una prima versione del trailer del cortometraggio sarà presentata nel corso della prossima edizione del Festival del Cinema di Venezia, e la versione integrale sarà invece proiettata al Montecatini International Short Film Festivala ottobre 2024.