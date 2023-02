Misericordia, una sala per ricordare Brissi

Nel 1979 fu l’inizio, anzi la rinascita del volontariato uzzanese che risale al 1672, grazie a Giulio Brissi eletto governatore e al parroco don Romano Gori nominato correttore spirituale. Con loro un gruppo di ragazzi si rimboccarono le maniche e dettero vita alla Confraternita che oggi, oltre a un centinaio di volontari, conta su un settore di assistenza a tutto tondo, dal sociosanitario alla donazione del sangue alla protezione civile.

Brissi ha condotto l’associazione per nove anni ed è scomparso all’inizio del 2019. A distanza di quattro anni il gruppo dirigente guidato da Luca Pucci gli ha intitolato una sala in ricordo del suo instancabile attaccamento alla associazione. Per l’occasione, che rientra nei festeggiamenti dei 350 anni di storia, è stata riaperta la chiesa di Santa Lucia dove il neocorrettore spirituale don Bernie del Rio ha celebrato la messa davanti a una folta schiera di volontari e di fedeli. Oltre alla festa, è stata una vera reunion, perché dopo 43 anni si sono ritrovati alcuni volontari che iniziarono insieme quel cammino e una decina di quei pionieri sono ancora lì coi colori giallo-ciano addosso e con oltre 40 anni di storia da raccontare. Tanti ricordi sono stati rievocati, come quelli di quando i volontari dormivano chi su una poltrona da dentista, chi su un divano o su una lettiga, pur di essere pronti e presenti alla chiamata, ma anche tante battute, risate o sofferenze divise insieme, oppure quando a sera al rientro da un servizio Giulio Brissi preparava un piatto di pasta; se poi i ragazzi erano parecchi li invitava a casa sua per un pasto caldo.

Alla cerimonia erano presenti alcuni nipoti di Giulio Brissi come Claudio, Luca, Stefano, Cinzia, Marco con i loro figli, tutti con le lacrime sugli occhi, tutti a rivivere quei momenti e tutti a ringraziare il Magistrato anche per l’idea di esporre nella stanza le foto di Giulio insieme a quelle di altri momenti della vita della Misericordia. Il presidente Luca Pucci ha ricordato il primo governatore parlando del suo impegno, dello spronare i ragazzi a darsi da fare, a rischiare. Lui era sempre il primo a tirare il gruppo. Pucci ha anche aggiunto che la Misericordia è in dirittura d’arrivo per l’acquisto della chiesa: il suo utilizzo non cambierà, anzi ci sarà uno spazio destinato a un piccolo museo della Misericordia dove saranno esposte le barelle di inizio Novecento e altri cimeli che hanno fatto la storia della Confraternia.

"Emozione – ha detto il sindaco Dino Cordio – è il termine che abbiamo sentito dal presidente Luca Pucci e che si legge nei vostri occhi; si percepisce che veramente c’è un bene, un affetto attorno alla persona di Giulio. Questa “follia“ di reinventare la Misericordia partendo da una stanza di un dentista ed essere arrivati fino qua fa capire l’importanza di avere memoria del passato. Quindi grazie alla Misericordia e a chi ha contribuito a portarla fino qui".

Stefano Incerpi