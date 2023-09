Misericordia, ecco il pulmino Servizi sociali potenziati grazie alla solidarietà uzzanese

Tutto è pronto alla Misericordia di Uzzano per la “Notte Azzurra“ durante la quale si terrà l’ inaugurazione di uno nuovo pulmino destinato ai servizi sociali. Con il patrocinio del comune di Uzzano e la collaborazione della associazione culturale Mamò Eventi, l’ appuntamento è per sabato 9 settembre in piazza della Costituzione dove dalle 19,30 ci saranno street food con prodotti gastronomici trippa e cioncia, mercatino, giochi per bambini, musica anni ’90 con dj della discoteca Full Stop. Intorno alle ore 21 la presentazione del nuovo mezzo che avrà la benedizione del parroco don Bernie del Rio dopodiché l’ estrazione della lotteria. Il nuovo pulmino è stato acquistato grazie al contributo del Lions Club Pescia, della banca di Pescia e Cascina, della Fondazione Cassa di Risparmio, della Agraria Checchi Silvano e alla collaborazione e alla sensibilità della popolazione. Dopo il caso del pulmino, usato per il trasporto di ragazzi e anche disabili, andato in fiamme, durante le manifestazioni estive la Misericordia di Uzzano, insieme a Vab e Pubblica Assistenza, si è mossa per trovare fondi e convogliare gli aiuti, mentre la Misericordia di Casalguidi e la Croce Verde di Porcari hanno prestato i loro pulmini per i trasporti. Ma non solo le associazioni hanno dato il loro contributo, ci sono state anche persone che hanno fornito donazioni personali. Nell’estate uzzanese insomma si è davvero vista una solidarietà tangibile tra associazioni istituzioni e popolazione.

Stefano Incerpi