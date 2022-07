Montecatini, intossicazione alcolica: due ragazzini nei guai. Chiuso locale per 15 giorni

Montecatini Terme, 8 luglio 2022 - Due giovani minorenni sono stati colpiti da intossicazione alcolica nella zona della movida di Montecatini. È accaduto nella notte tra sabato 2 e domenica 3 luglio; i due giovani: uno di quattordici anni, trovato disteso a terra in evidente stato di ebrezza alcolica, e un 15enne con simili sintomi sono stati trovati dagli agenti di polizia in evidente stato di alterazione.

Per questa ragione, è stata notificata dalla questura un'ordinanza per la chiusura di un locale per 15 giorni. Per uno dei due ragazzini si è reso necessario il trasporto in ospedale per una ipotesi di coma etilico: alla dimissione è stata poi riconosciuta una intossicazione alcolica. Secondo quanto dichiarato dalla polizia, nella stessa serata altri due minorenni hanno confermato di essere stati nello stesso locale e di aver acquistato bevande alcoliche senza che gli fossero controllati i documenti.