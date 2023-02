"M’illumino di meno" Il Sismondi si mobilita

Domani verrà festeggiata la 19^ edizione di "M’illumino di meno", giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, organizzata e promossa da Rai Radio 2 con lo storico programma Caterpillar. Da quest’anno il Parlamento ha riconosciuto l’importanza di questa giornata istituituendone la ricorrenza fissa, che coincide con la data di entrata in vigore del Protocollo di Kyoto il 16 febbraio 2005.

Attorno a M’illumino di meno si è formata la più grande comunità di promozione del risparmio energetico d’Italia, che cresce di giorno in giorno grazie alle adesioni di privati, scuole, istituzioni, aziende e associazioni: a oggi sono quasi tre milioni i partecipanti. Quest’anno anche l’istituto Sismondi-Pacinotti di Pescia si è voluto aggregare a questa comunità, partecipando con tre azioni strategiche. La prima è “Idea!”, progettazione, stampa e affissione sulle porte di ogni aula, laboratorio, ufficio di un’infografica che ricordi a tutti di spegnere la luce uscendo. La seconda si intitola "Ricircoliamo": nell’ottica di ridurre la produzione di rifiuti all’istituto Sismondi-Pacinotti è in attivazione un punto di raccolta dove i ragazzi potranno scambiare i propri oggetti usati (senza transazioni in denaro), ripararli, restaurarli e reinventarli per concretizzare il motto: riutilizzare, prima di riciclare.

In questa occasione verrà ulteriormente rafforzata la raccolta differenziata, posizionando nuovi bidoni colorati in tutti i locali della scuola (grazie alla collaborazione di Alia) e attivando una campagna destinata a tutti gli utenti della scuola, condotta da un gruppo di alunni "ambasciatori" di una migliore raccolta differenziata.

La terza azione-chiave, su diretta proposta dei rappresentanti d’istituto, è "Veg-Day" ogni 16 del mese, giorno di "merenda sostenibile", tramite il quale gli studenti vogliono dimostrare come la scelta alimentare consapevole di un giorno possa avere un impatto positivo in termini di rispetto ambientale e di benessere individuale e sociale.