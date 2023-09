Migranti in albergo a Montecatini: il sindaco "senza poteri"

"L’accoglienza dei migranti negli alberghi cittadini, soprattutto in centro, non si concilia con la realtà economica cittadina. Insieme ai rappresentanti delle associazioni a cui fanno riferimento gli hotel, lo abbiamo fatto presente al prefetto. Il rappresentante del governo sul territorio, che ha compreso la situazione, ha parlato di una situazione temporanea, destinata a finire nella struttura attualmente utilizzata in centro". Il sindaco Luca Baroncini, sebbene privo di armi efficaci per contrastare l’arrivo dei profughi nelle strutture ricettive cittadine, ribadisce l’impegno per trovare una soluzione. "Non è il comune a poter decidere – ha ribadito –. Montecatini ha una sua economia basata sul turismo e gli alberghi non possono diventare centri di accoglienza straordinaria dal momento che il nostro contesto è fortemente urbanizzato e accanto agli alberghi cas ci sarebbero alberghi aperti ai turisti, con evidenti problematiche di convivenza. Bisogna guardare altrove, utilizzare strutture più isolate. Montecatini ha fatto sempre la sua parte come avvenuto per i profughi afgani e ucraini, oltre che per l’accoglienza più "ordinaria". Però non possiamo prenderne altri ed anzi ribadiamo che la soluzione trovata sia solo temporanea e possa al più presto individuarsi una collocazione più idonea rispetto al contesto produttivo ed economico". Baroncini ieri intanto ha incontrato la Cooperativa che gestisce l’accoglienza migranti all’Hotel Zenith. "L’obiettivo condiviso è togliere queste persone dalla strada e dai muretti delle abitazioni private impiegandoli in attività quotidiane".