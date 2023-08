Metano in via Ponte Monsummano Da domani inizio dell’intervento Andrà avanti fino all’11 settembre

Entra in dirittura di arrivo la fase finale dei lavori che consegneranno la metanizzazione a una buona parte del territorio di Pieve a Nievole. Per permettere la loro esecuzione, da lunedì 28 agosto e fino al giorno 11 settembre sarà chiusa alla circolazione Via Ponte Monsummano nel tratto del ponte sulla Nievole, visto che l’intervento da eseguire sul ponte richiede l’occupazione dell’intera carreggiata.

L’itinerario alternativo sarà attivato tramite l’altro ponte della Variante del Fossetto, tra la rotonda presso il bar “Truck Stop” e la rotonda delle Vedute a Monsummano. Sarà posizionata segnaletica di deviazione negli itinerari di avvicinamento al tratto interrotto, e in quei giorni sarà provvisoriamente consentita la circolazione dei mezzi pesanti in via delle Cantarelle anche in direzione da sud verso nord. Dopo il giorno 11 settembre i lavori saranno completati con senso unico alternato Si tratta della fase finale di una opera pubblica molto attesa dagli abitanti di via Ponte Monsummano e del “Terzo”. "Con la solita pazienza, i cittadini di Pieve a Nievole subiranno qualche disagio alla circolazione per trovarsi poi completata un’opera pubblica importante, di notevoli dimensioni – conferma il primo cittadino pievarino Gilda Diolaiuti-. Come sempre, quando riusciamo a completare un punto programmatico per il quale abbiamo chiesto e ottenuto la fiducia dei cittadini, è una grande soddisfazione". L’intervento, partito nel mese di giugno e che ha essenzialmente rispettato il cronoprogramma annunciato, prevede circa 923 metri di condotta del gas metano in quella strada, partendo dalla rotatoria di via delle Cantarelle fino alla rotonda con la variante del Fossetto, e ulteriori 170 metri in via Nenni e 250 metri in via Sereni, in modo da servire capillarmente tutte le numerose attività produttive e artigianali della zona del “Terzo” oltre alle residenze presenti nell’area. In tutte le zone oggetto di metanizzazione inoltre sono contestualmente predisposte le canalizzazioni per l’installazione della fibra ottica per telecomunicazioni. Un lavoro importante, molto atteso da famiglie e aziende, che avevano, nel 2020, effettuato una raccolta di firme, che era stata allegata alla richiesta dell’amministrazione comunale di Pieve a Nievole nei confronti di Toscana Energia per richiedere questo intervento.