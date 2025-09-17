Mercato, via alla demolizione dei box

Il Comune ha avviato la demolizione dei box in lamiera in via della Salute, nel tratto compreso tra via Pietro Grocco e via Giacomo Leopardi. Si tratta di 18 postazioni del mercantino Grocco-La Salute, da anni inutilizzate e ormai in stato di evidente degrado. Il Comune spiega che "l’assenza di interesse per l’occupazione di questi spazi ha reso vano ogni ipotetico recupero e ha trasformato l’area in un luogo di abbandono. L’intervento rappresenta un passo storico verso la riqualificazione di questa parte della città, restituendo decoro e sicurezza a un’area centrale e contigua al complesso termale". L’amministrazione sottolinea che "la rimozione dei manufatti, ormai privi di qualsiasi funzione, consentirà di aprire la strada a nuove prospettive di utilizzo degli spazi, più coerenti con le esigenze attuali della cittadinanza e con l’immagine complessiva del mercatino Grocco-La Salute". I box erano abbandonati da decenni, alcuni addirittura da trent’anni. Questo intervento segna l’inizio di una vera e propria riqualificazione dell’area, contribuendo a restituire vitalità e funzionalità a un contesto urbano che, senza dubbio, merita attenzione e cura. La zona versa in una situazione di grave difficoltà, nonostante l’intervento di ristrutturazione della strada, effettuato nei primi anni duemila, che portò alla nascita di un vivace percorso pedonale su progetto dell’architetto Vitale Modica, storico dirigente comunale venuto a mancare da tempo.

D.B.