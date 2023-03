Mercatino straordinario dedicato a tutte le donne

Domenica il paese ospita una edizione straordinaria del mercatino "Curiosando e riciclando" quale anteprima della festa della donna del successivo mercoledì 8 marzo. Tante bancarelle con cose e oggetti curiosi invaderanno corso Indipendenza e le strade del centro storico, richiamando appassionati collezionisti anche da fuori zona. Sarà piacevole passeggiare ed osservare mobili antichi, oggettistica di ogni tipo e pregio, fumetti e riviste, numismatica e filatelia, collezionismo in generale e tanti capi e accessori di abbigliamento pronti a tornare a nuova vita ed essere ancora indossati. A fare da cornice alle bancarelle ci saranno i negozi aperti, bar, pasticcerie con servizio anche ai tavoli posti all’esterno, lungo il corso. Per richiamare l’attenzione sulla imminente festa della donna, verranno distribuite, al mattino, confezioni di mimosa e, alle 11, nella sala consiliare del Comune, posta al piano terra del palazzo collocato nel cuore della manifestazione, vi sarà la presentazione al pubblico del libro di poesie dal titolo Universo donna, realizzato da venti autrici coordinate da Jacqueline Monica Magi presidente onoraria dell’associazione Anna Maria Marino contro tutte le violenze. Parteciperanno all’iniziativa ad ingresso libero, anche la giornalista Franca Capecchi, l’editore Marco Del Bucchia e il Sindaco di Buggiano Daniele Bettarini. Alcune copie del libro verranno donate alla biblioteca e resteranno a disposizione di tutti gli utenti. Anche i bambini avranno uno spazio loro dedicato per trascorrere una piacevole giornata in piazza Salutati.