Mercatino e Festa della Donna a "Curiosando e riciclando"

Domenica 5 marzo Borgo a Buggiano ospita un’edizione straordinaria del mercatino "Curiosando e riciclando" quale anteprima della Festa della Donna dell’8 marzo. Tante bancarelle con cose e oggetti curiosi invaderanno corso Indipendenza e le strade del centro storico.

Verranno distribuite, al mattino, confezioni di mimosa e alle 11 nella sala consigliare del Comune ci sarà la presentazione al pubblico del libro di poesie "Universo Donna", realizzato da venti autrici coordinate da Jacqueline Monica Magi, presidente onoraria dell’associazione Anna Maria Marino contro tutte le violenze. Parteciperanno all’iniziativa, a ingresso libero, anche la giornalista Franca Capecchi, l’editore Marco Del Bucchia e il sindaco Daniele Bettarini. Alcune copie del libro verranno donate alla biblioteca e resteranno a disposizione degli utenti.

Anche i bambini avranno uno spazio loro dedicato per trascorrere una piacevole giornata con i castelli gonfiabili collocati in piazza Salutati e i magnifici pony del centro ippico La Pieve per vivere l’emozione del battesimo della sella. Apertura e visita anche delle chiese di Santa Marta e di San Pietro Apostolo negli orari non impegnati dalle funzioni religiose. Sarà una domenica intensa quindi che vede impegnato il centro di Borgo a Buggiano per confermare il successo fatto registrare dalla manifestazione nelle precedenti edizioni.