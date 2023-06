Memorial Cristiano Benedetti ecco tutte le donazioni effettuate

Anche per il 2023 il memorial Cristiano Benedetti, giunto alla nona edizione, ha registrato un’ottima presenza di partecipanti, superiori al 2022 nonostante il tempo incerto, così come bene è andata la vendita dei biglietti per la lotteria. I biglietti venduti sono stati quasi 3.700 che, uniti alle vendite del libro "Una dolce storia" di Giuseppe Benedetti, la vendita delle magliette, le quote di partecipazione al Memorial e tante donazioni da singoli cittadini hanno portato a 8.780 euro il totale delle entrate, sottratte 1.319 euro di spese si registra quindi l’importo di 7.461 di donazioni effettuate dagli organizzatori. Questo il dettaglio delle donazioni effettuate: 1.500 euro al canile Hermada di Montecatini Terme; 1.100 all’associazione di volontariato "Autismo in Blu", con sede a Chiesina Uzzanese; 1.000 All’Asilo Maria Ausiliatrice di Chiesina; 1.000 all’associazione onlus Erika Galligani di Chiesina Uzzanese; 1.000 a Dynamo Camp; 600 alla Pubblica Assistenza di Chiesina Uzzanese; 600 alla Agbalt Onlus, oncoematologia pediatrica di Pis; 200 All’associazione carabinieri in congedo di Pescia e Collodi; 200 alla Vab di Uzzano; 261,60 Al gruppo scout di Chiesina Uzzanese. Oltre a questo: 5 pacchi regalo di materiale didattico per le classi più numerose partecipanti al Memorial, medie ed elementari; 1 pacco con 34 libri per la biblioteca delle scuole medie di Chiesina. "Un immenso ringraziamento – dicono gli organizzatori – a tutti i partecipanti, alle aziende e ai singoli che hanno donato contributi e materiali ed alle attività commerciale che hanno contribuito alla vendita dei biglietti della lotteria". Sul sito internet dell’associazione organizzatrice, www.avventurademocratica.it, e sulla pagina Fb della stessa è pubblicato il bilancio completo.