"Mefit, per il Comune spesa di un milione"

" Rispettati dalla regione Toscana gli accordi sul Mefit, ma raddoppia il contributo chiesto al comune di Pescia". E’ il commento del gruppo di maggioranza "Pescia Cambia" sulla vicenda della messa in sicurezza del mercato dei fiori. "Il primo giugno - afferma "Pescia Cambia in una nota – il consiglio regionale ha finalmente approvato gli atti necessari per concedere il finanziamento di 2 milioni di euro da utilizzare per gli interventi sul Mefit. Un risultato decisivo per il proseguimento delle attivita’ del mercato, fondamentale per Pescia, il suo sistema economico e sociale e non solo. E’ stato rispettato un impegno assunto dalla giunta Rossi nel 2020, un impegno immediatamente ribadito sia al presidente Giani che all’assessore Saccardi dopo il loro insediamento, con una conferma sostanziale di quell’impegno. L’unica variazione, che il consigliere regionale che ha voluto commentare a suo modo la vicenda si guarda bene dal ricordare e che non è di poco conto, e’ il milione di euro che e’ stato chiesto di stanziare al comune di Pescia. Non e’ un impegno da poco, esattamente il doppio di quanto discusso con il presidente Rossi. Inoltre, se e’ vero che con questo finanziamento la Regione arriva a 5 milioni di euro, il comune di Pescia si attesta a 1,5 milioni, con un evidente sbilancio a svantaggio dell’ente municipale . A quanto risulta il commissario ha lavorato su un progetto di 4,8 milioni con i tecnici che da sempre avevano collaborato col comune, quindi è possibile dire che in “cosi poco” tempo si sia lavorato sul progetto di circa 8 milioni, approvato dalla giunta e inviato in regione Toscana. Questa e non altre le proposte fatte alla regione e non certo ”le soluzioni più disparate, di cui parla il consigliere regionale Niccolai".