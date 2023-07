Meeting di Uiltrasporti Lanciata sfida a Salvini Il segretario: "Manterremo gli scioperi di questa settimana Pronti a revocarli se fanno il contratto come lo chiediamo"

"A Salvini diciamo che le nostre richieste non sono pretestuose. Manterremo gli scioperi di questa settimana e li toglieremo solo se fanno il contratto come lo chiediamo". A confermare le astensioni dal lavoro proclamate per i prossimi giorni è il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, nell’intervento che ha aperto i lavori del quarantennale della federazione dei trasporti Uil in corso a Montecatini Terme. "Serve più attenzione a un settore strategico come quello dei trasporti", chiede Tarlazzi. Il calendario degli scioperi vede, tra gli altri, quello del personale ferroviario di Trenitalia e Italo il 13 luglio e dei lavoratori dell’handling aeroportuale sabato prossimo.

"Oggi ci troviamo alle prese con i problemi di 40 anni fa, sfruttamento, precarizzazione disuguaglianza: questi sono gli impegni che noi ci assumiamo per i prossimi anni e così anche il recupero salariale in un momento di eccessiva inflazione, generata non da maggiori consumi da ma da elementi esogeni". Lo dice ancora Tarlazzi, segretario nell’aprire le celebrazioni dei 40 anni del sindacato. "I contratti nazionali – ha aggiunto – devono recuperare il potere d’acquisto perso in questi anni".