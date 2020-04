Montecatini Terme, 25 aprile 2020 - Una telefonata nel cuore della notte: "Dottore, venga in ospedale, c'è un parto difficile da gestire". Capita, e tutte le volte è un'angoscia: c'è da volare in reparto per assistere una partoriente in difficoltà. E anche la scorsa notte è capitato: così il ginecologo è stato allertato poco prima dell'una e lui si è tuffato in macchina per correre da Montecatini all'ospedale di Pescia.

Peccato però che arrivato a Buggiano l'auto si sia fermata: rimanere in panne proprio in quel momento... Il medico ha chiamato subito per avere soccorso. Purtroppo però non c'era nessun altro mezzo disponibile ad eccezione della volante del commissariato di polizian di Montecatini Terme, che è riuscita a raggiungere il medico e ad accompagnarlo all'ospedale.

Grazie al tempestivo intervento dei poliziotti, il meedico è arrivato in tempo in sala parto e poco dopo l'una il piccolo Christopher, uno splendido bimbo di 3 chili e 300 grammi, ha emesso il suo primo vagito. Grande la gioia, felicità e commozione per genitori, operatori sanitari e gli stessi poliziotti per la felice conclusione della vicenda.