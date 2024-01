’Me con te, intrepidi gentili’. Contro bullisimo e cyberbullismo. Incontri alla scuola media Galilei

Il Comune di Pieve a Nievole è fra i cinque comuni della provincia di Pistoia che hanno ricevuto un contributo di 5mila euro dalla Regione per lo sviluppo di un programma di contrtasto al bullismo e al cyberbullismo. Il progetto, che va ad aggiungersi allo sportello di ascolto ‘Io e gli altri’ già attivo dall’ottobre 2022, si chiama ‘Me con te, intrepidi gentili’. Il Comune della sindaca Diolaiuti ha partecipato all’avviso pubblico regionale per la presentazione di progetti in materia di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, insieme all’Istituto Comprensivo Galilei, all’associazione ‘Superboys and girls’ con il coordinamento delle attività a cura dell’Aics sezione di Pistoia, ed ha vinto l’assegno, a cui si sono aggiunti altri 2.150 euro stanziati dall’amministrazione.

Il progetto nasce per promuovere una riflessione sulla tutela dei minori, sulla cultura alla convivenza pacifica, sulla costruzione di una società interculturale e sostenibile e per un uso consapevole, sicuro e adeguato delle potenzialità e degli strumenti offerti delle nuove tecnologie per accrescere le loro competenze. “Una attenzione che va a rimarcare l’impegno che l’amministrazione comunale, insieme alla scuola e al terzo settore, pongono da tempo su questo drammatico problema- confermano il sindaco Diolaiuti e l’assessore alla scuola Erminio Maraia -. Quello che abbiamo fatto in autonomia su queste tematiche ha sicuramente accresciuto la consapevolezza dell’entità del fenomeno e ha sensibilizzato un po’ tutti, ma vogliamo continuare a operare per essere ancora più incisivi sulla prevenzione e questo riconoscimento e il relativo finanziamento ci permettono di farlo. Per questo ringraziamo la regione Toscana e l’impegno dell’assessore Stefano Ciuoffo che segue con attenzione il problema e i suoi sviluppi sul territorio”.

Il primo degli undici incontri pomeridiani alla scuola media Galilei si terrà giovedì 1 febbraio, un incontro “di sensibilizzazione alle buone maniere, viste come quel comportamento gentile, educato, che porta a instaurare rapporti umani sani, rafforzando rapporti già esistenti oppure creandone di nuovi, basandosi sul rispetto reciproco delle proprie diversità”. Gli studenti della media Galilei poi diveneteranno di fatto dei tutor degli alunni delle elementari. Dei fratelli e delle sorelle più grandi, capaci di trasmettere l’importanza del messaggio di non essere dei bulli. Nel corso degli incontro sono tante le attività che saranno svolte: dibettiti, giochi teatrali, interviste, video e social per aggiornamenti del canale Instagram del progetto.