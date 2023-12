Maxi-rissa tra ragazzini. "Erano armati di mazze, vista anche una pistola"

Montecatini Terme, 11 dicembre 2023 - Notte di paura in viale IV Novembre a Montecatini. Una rissa scoppiata tra alcuni minorenni, intorno alle 23.30 di sabato, ha presto coinvolto altri ragazzi, destando paura e timore tra i clienti dei numerosi locali della zona. Secondo alcune testimonianze, i protagonisti del fattaccio non si sarebbero limitati a pugni, calci e schiaffi. A un certo punto, sarebbero spuntati anche coltelli e mazze. Addirittura – secondo testimonianze ora al vaglio degli investigatori – una pistola. Gli inquirenti esamineranno le registrazioni del sistema di videosorveglianza comunale per fare chiarezza anche su questo aspetto, non di poco conto.

Numerosi clienti dei locali sono letteralmente fuggiti, non appena hanno la piega che stava prendendo la situazioni. Alcuni ragazzi hanno mandato messaggi allarmanti a genitori, parenti e amici, invitandoli a non passare da viale IV Novembre. Diversi residenti della zona di via della Torretta lamentano di non essere riusciti a chiudere occhio fino alle quattro del mattino, a causa del trambusto. Sul posto, sono arrivati subito i carabinieri della Compagnia di Montecatini, supportati dagli agenti del commissariato. Le forze dell’ordine hanno identificato tre ragazzi, mentre uno ha rifiutato il ricovero in ospedale. Non è chiaro se lo scontro sia nato per futili motivi o si tratti di una resa dei conti legata a qualche motivo particolare. Al momento, la procura non ha autorizzato la diffusione di notizie da parte delle forze dell’ordine. La notizia della rissa ha destato grande preoccupazione in città. I cittadini iniziano a chiedere la presenza del Reparto mobile della polizia di Stato e dei battaglioni dei carabinieri per far fronte a episodi simili.

Il sindaco Luca Baroncini, da parte sua, torna a chiedere l’impiego della polizia stradale nella zona di viale IV Novembre, per effettuare alcoltest ai frequentatori della movida. "Non è la prima volta – spiega – che i locali notturni cittadini fanno notizia per episodi del genere. Un fatto che, come sindaco, mi fa arrabbiare e non mi lascia indifferente. Già in passato avevamo attenzionato le problematiche di viale IV Novembre alla questura e, grazie alla Fondazione Caript e alla prefettura, c’era stato in intervento risolutivo con un presidio di vigilanza".

Il sindaco ricorda che "questa soluzione aveva disincentivato gli episodi violenti nell’estate del 2021. Quando il problema si è ripresentato, ho chiesto l’intervento delle autorità, con l’istituzione di un presidio della polizia stradale, ottenendo risposta dalla prefettura e della questura. Sabato notte il problema è tornato a ripresentarsi. Ho contattato subito il nuovo questore Marco Dalpiaz, con cui ho riscontrato una condivisione di visione sui temi cittadini. Ho evidenziato il grande valore degli uomini della polizia di Stato, dei carabinieri e della guardia di finanza che operano in città. Durante il colloquio con il questore Dalpiaz, sono tornato a chiedere controlli con l’impiego della polizia stradale e alcoltest".

Il sindaco Baroncini ribadisce che "il sistema di videosorveglianza comunale aiuterà le indagini. Rivolgo questo appello alla questura e alla prefettura: questa situazione deve essere risolta. Non è giusto che per la stupidità di alcuni ragazzi ci rimettano quelli che vogliono solo stare insieme e divertirsi in modo sano, così come non si devono mettere sullo stesso piano tutti i locali, perché molti sono gestiti con serietà e professionalità.